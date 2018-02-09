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e desteği

Annelere kreş desteği
Torba yasa tasarısı kadınların iş hayatını teşvik amacıyla çalışan e yönelik teşvikler de içeriyor. Meclis'te görüşmeleri süren kanun yasalaşınca, kadın çalışanlara, işyerinde hizmeti verilmemesi ve ödemelerin doğrudan kreş hizmeti sağlayan gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerine (kreşlere) yapılması şartıyla, her bir çocuk için 2018 yılı için aylık 304.4 lirayı (brüt asgari ücretin yüzde 15'ini) geçmemek üzere gelir vergisinden istisna tutularak destek sağlanabilecek.
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