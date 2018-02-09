Annelere kreş desteği

Torba yasa tasarısı kadınların iş hayatını teşvik amacıyla çalışan annelere yönelik teşvikler de içeriyor. Meclis'te görüşmeleri süren kanun yasalaşınca, kadın çalışanlara, işyerinde kreş hizmeti verilmemesi ve ödemelerin doğrudan kreş hizmeti sağlayan gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerine (kreşlere) yapılması şartıyla, her bir çocuk için 2018 yılı için aylık304.4 lirayı (brüt asgari ücretinyüzde 15'ini) geçmemek üzere gelir vergisinden istisna tutularak destek sağlanabilecek.
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