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Villayet!

İngiliz medyası “190 bin Euro’ya nerede yazlık almalı” sorusunun cevabını aradı. , , ve , mercek altına alındı. ’nın havuzlu villaları en iyi yatırım olarak öne çıktı

Villayet!
'Karanlık odaklar' 'nin turizmini baltalamak için harekete geçti. Ancak tüm algı operasyonlarına rağmen ülkemiz "tatil cenneti" olarak tarihe geçti. Ülkemizin güzellikleri dünyayı mest etti. Emlakçılar da Türkiye'ye kilitlendi. İngiltere medyası, 2018 yılında yazlık alınabilecek ülkeleri tek tek inceledi. Irish Times gazetesinin emlak editörü Emma Cullinan, okuyucuların tercihlerine göre bir liste düzenledi. Fransa ve İtalya'da bulunan 2 malikane ile İspanya'nın Valencia şehrindeki bir yazlık ile Muğla'nın Dalyan beldesindeki havuzlu bir villa listeye girdi. Yaklaşık 190 bin Euro (900 bin TL) değerindeki bu 4 evi mercek altına alan gazete, evlerin özelliklerini sıralayıp okuyucularına "Nerede yazlık almalı" sorusunu yöneltti. Gazete, evlerin özellikleri ve okuyucuların tercihlerini göz önüne alarak Dalyan'daki villayı şampiyon ilan etti. Çok sayıda İngiliz, "Türkiye'de villa almak en büyük hayalimiz" dedi.

ŞAMPİYON DALYAN
İngiliz medyası, Dalyan'daki villar için "En güzel yatırım" dedi. Dalyan'da 900 bin liralık bir villa, diğer ülkelerdeki malikaneleri sollayıp "Şampiyon" ilan edildi. Villanın özellikleri şu şekilde listelendi:
Türkiye- 188 bin Euro
Yüzme havuzu
Güneşlenme terası
Güneş enerjisi
4 oda, 1 salon
3 balkon, 2 banyo
1 suit oda
Şömine ve barbekü


Emlak editörü Emma Cullian, "Muğla'dan villa almak çok iyi bir yatırım olur" dedi.
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  • 05 Şubat 2018, Pazartesi
  • Gazete
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