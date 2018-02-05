'Karanlık odaklar' Türkiye'nin turizmini baltalamak için harekete geçti. Ancak tüm algı operasyonlarına rağmen ülkemiz "tatil cenneti" olarak tarihe geçti. Ülkemizin güzellikleri dünyayı mestetti. Emlakçılar da Türkiye'ye kilitlendi. İngiltere medyası, 2018 yılında yazlık alınabilecek ülkeleri tek tek inceledi. IrishTimes gazetesinin emlak editörü EmmaCullinan, okuyucuların tercihlerine göre bir liste düzenledi. Fransa ve İtalya'dabulunan 2 malikane ile İspanya'nınValencia şehrindeki bir yazlık ileMuğla'nın Dalyanbeldesindeki havuzlubir villa listeyegirdi. Yaklaşık 190bin Euro (900 bin TL) değerindeki bu 4 evi mercek altına alan gazete, evlerin özelliklerini sıralayıp okuyucularına "Nerede yazlıkalmalı" sorusunu yöneltti. Gazete, evlerin özellikleri ve okuyucuların tercihlerini göz önüne alarak Dalyan'daki villayı şampiyon ilan etti. Çok sayıda İngiliz, "Türkiye'de villaalmak en büyükhayalimiz" dedi.
ŞAMPİYONDALYAN İngiliz medyası, Dalyan'daki villar için "En güzel yatırım" dedi. Dalyan'da 900 bin liralık bir villa, diğer ülkelerdeki malikaneleri sollayıp "Şampiyon" ilan edildi. Villanın özellikleri şu şekilde listelendi: Türkiye-Muğla 188 bin Euro Yüzme havuzu Güneşlenme terası Güneş enerjisi 4 oda, 1 salon 3 balkon, 2 banyo 1 suit oda Şömine ve barbekü
Emlak editörü EmmaCullian, "Muğla'dan villa almakçok iyi bir yatırım olur" dedi.
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