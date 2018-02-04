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çakılmayı sürdürüyor! Bir Bitcoin kaç lira oldu?

Son zamanlarda değeri neredeyse yarı yarıya düşen kripto paralardaki düşüş sürüyor. Yaşanan değer kaybı 'in yanı sıra ve 'ı da vurdu.

Bitcoin çakılmayı sürdürüyor! Bir Bitcoin kaç lira oldu?

Uzmanlar, Asya ekonomilerinde 'e devlet müdahalesi ve regülasyon getirme endişelerinin yanı sıra, kripto para birimlerinde güvenlik, siber saldırı ve çalınma gibi risklerin değer kaybında etkili olduğunu belirtiyor.

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  • 04 Şubat 2018, Pazar 12:28
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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g&#252;rcan gürcan

inşallah yerin dibine batar bu bıtcoin çokta umrumuzda

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cevapla 04.02.2018 16:07
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