Bitcoin çakılmayı sürdürüyor! Bir Bitcoin kaç lira oldu?

Uzmanlar, Asya ekonomilerinde Bitcoin'e devlet müdahalesi ve regülasyon getirme endişelerinin yanı sıra, kripto para birimlerinde güvenlik, siber saldırı ve çalınma gibi risklerin değer kaybında etkili olduğunu belirtiyor.
Uzmanlar, Asya ekonomilerinde Bitcoin'e devlet müdahalesi ve regülasyon getirme endişelerinin yanı sıra, kripto para birimlerinde güvenlik, siber saldırı ve çalınma gibi risklerin değer kaybında etkili olduğunu belirtiyor.
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inşallah yerin dibine batar bu bıtcoin çokta umrumuzda
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