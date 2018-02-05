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lerine ‘amatör’ teşviği

Spor kulüplerine ‘amatör’ teşviği
Büyük kulüplerin merakla beklediği amatör branşlara yönelik vergi iadesi desteği hayata geçiyor. Kulüplerin sporculara yaptıkları ödemeleri üzerinden kestikleri gelir vergisini, kanuni süre içerisinde beyan edip ödedikten sonra bu kesintiler vergi daireleri tarafından spor kulüplerine iade edilecek. Kulüplerin hesabına aktarılacak tutarların, amatör sporcular ve antrenörlerin ücretleri, eğitimleri, kampları gibi harcamalarda kullanılması gerekecek.

Barış ŞİMŞEK
Etiketler:
  • 05 Şubat 2018, Pazartesi
  • Gazete
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