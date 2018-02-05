Spor kulüplerine ‘amatör’ teşviği

Büyük kulüplerin merakla beklediği amatör branşlara yönelik vergi iadesi desteği hayata geçiyor. Kulüplerin sporculara yaptıkları ödemeleri üzerinden kestikleri gelir vergisini, kanuni süre içerisinde beyan edip ödedikten sonra bu kesintiler vergi daireleri tarafından spor kulüplerine iadeedilecek. Kulüplerin hesabına aktarılacak tutarların, amatör sporcular ve antrenörlerin ücretleri, eğitimleri, kampları gibi harcamalarda kullanılması gerekecek.
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