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İş yapmak kolaylaşacak

İş yapmak kolaylaşacak
Hükümetin hazırladığı yatırım paketi küresel yatırımcının iş yapmasını kolaylaştırdığı gibi milyonlarca esnafın, binlerce küçük işletmenin işini büyütmesi, iflastan kurtulması için de fırsat kapısı açıyor. Buna göre, şirket kuruluş sürecindeki bürokrasi sona eriyor. Limited şirketlerin kurulması daha da kolaylaşıyor. İşletmelere tek kalemde masa, sandalye, hammadde teminatlı kredi imkanı sağlanıyor. Ticarette 'iflas' yerine 'nefes' modeli geliyor. İflasın eşiğine gelip de kurtulma umudu olan şirkete 1 yıl süre verilecek, 100 bin lira altı ticari davalar üç ayda sonuçlanacak. Zordaki şirketler için mahkemelere komiser atanacak, anlaşma projesi sürecinde hacizler duracak.

Hazal ATEŞ
  • 05 Şubat 2018, Pazartesi
  • Gazete
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