İş yapmak kolaylaşacak

Hükümetin hazırladığı yatırım paketi küresel yatırımcının iş yapmasını kolaylaştırdığı gibi milyonlarca esnafın, binlerce küçük işletmenin işini büyütmesi, iflastan kurtulması için de fırsat kapısıaçıyor. Buna göre, şirket kuruluşsürecindeki bürokrasi sona eriyor. Limited şirketlerin kurulması daha da kolaylaşıyor. İşletmelere tek kalemde masa, sandalye, hammadde teminatlı kredi imkanı sağlanıyor. Ticarette 'iflas' yerine'nefes' modeli geliyor. İflasın eşiğine gelip de kurtulma umudu olan şirkete 1 yıl süre verilecek, 100 bin lira altı ticari davalarüç ayda sonuçlanacak. Zordaki şirketler için mahkemelere komiser atanacak, anlaşma projesi sürecinde hacizlerduracak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.