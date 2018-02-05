Esnaf Kart ile indirim fırsatı

GÜMRÜK ve Ticaret Bakanlığı ile PTT AŞ işbirliğinde çıkarılacak 'EsnafKart' ile esnafa PTT hizmetlerinde özel indirim ve avantajlar sağlanacak. Esnaf, bağlı bulunduğu odaya, kartıyla aidat ödemesi yapabilecek. Kurum, anlaşmalı olduğu bankalarla esnafı buluşturarak, uygun vadeve faiz oranlarıyla kredi imkanı sağlayacak. PTT, esnafa nakit toplama ve dağıtma hizmeti de sunacak. PTT'nin üye işyeri ve POS sistemi uygulaması, esnafa, özel komisyon oranlarıyla sunulacak. Esnaf Kart sahipleri, PTT'nin belirlenen sigorta ürünlerinden indirimli faydalanacak. PTTcell üzerinden özel esnaf tarifesi de hazırlanarak, faturalı ve faturasız paket seçenekleri sunulacak. APS kurye, posta kargosu ve kargo gönderilerinde yüzde 20'ye varan indirim olacak.
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