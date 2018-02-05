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Yol Durumu
  1. İş yapmak kolaylaşacak
  2. Fiyat farkına 'borsa' çözümü

ile indirim fırsatı

Esnaf Kart ile indirim fırsatı
GÜMRÜK ve Ticaret Bakanlığı ile AŞ işbirliğinde çıkarılacak 'Esnaf Kart' ile esnafa PTT hizmetlerinde özel indirim ve avantajlar sağlanacak. Esnaf, bağlı bulunduğu odaya, kartıyla aidat ödemesi yapabilecek. Kurum, anlaşmalı olduğu bankalarla esnafı buluşturarak, uygun vade ve faiz oranlarıyla kredi imkanı sağlayacak. PTT, esnafa nakit toplama ve dağıtma hizmeti de sunacak. PTT'nin üye işyeri ve POS sistemi uygulaması, esnafa, özel komisyon oranlarıyla sunulacak. sahipleri, PTT'nin belirlenen sigorta ürünlerinden indirimli faydalanacak. PTTcell üzerinden özel esnaf tarifesi de hazırlanarak, faturalı ve faturasız paket seçenekleri sunulacak. APS kurye, posta kargosu ve kargo gönderilerinde yüzde 20'ye varan indirim olacak.
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  • 05 Şubat 2018, Pazartesi
  • Gazete
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