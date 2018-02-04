;
Yol Durumu
  1. Bankacının maaşı vatandaştan
  2. Bitcoin çöktü

havalandı

Sürücüsüz taksi havalandı
Airbus tarafından yürütülen sürücüsüz elektrikli taksi programı Vahana'nın ilk prototipi Alfa 1 ilk test uçuşunu başarıyla tamamladı. 53 saniye havada kalan ve 5 metre yüksekliğe çıkan araç ile nüfusu yoğun şehirlerde çatıdan çatıya ulaşım amaçlanıyor. 2016 yılında başlatılan proje kapsamında ilk uçuşunu yapan Alfa 1 modelinin seri üretime geçmesinin 2020 yılını bulacağı belirtiliyor. Vahana 6.2 metre genişliğinde, 5.7 metre uzunluğunda ve 2.8 yüksekliğinde.
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar