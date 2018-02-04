Sürücüsüz taksi havalandı

Airbus tarafından yürütülen sürücüsüz elektrikli taksi programı Vahana'nın ilk prototipi Alfa 1 ilk testuçuşunu başarıyla tamamladı. 53 saniye havada kalanve 5 metre yüksekliğe çıkan araç ile nüfusu yoğunşehirlerde çatıdan çatıya ulaşım amaçlanıyor. 2016yılında başlatılan proje kapsamında ilk uçuşunu yapanAlfa 1 modelinin seri üretime geçmesinin 2020 yılınıbulacağı belirtiliyor. Vahana 6.2 metre genişliğinde,5.7 metre uzunluğunda ve 2.8 yüksekliğinde.
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