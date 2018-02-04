Sürücüsüz taksi havalandı

Airbus tarafından yürütülen sürücüsüz elektrikli taksi programı Vahana'nın ilk prototipi Alfa 1 ilk test uçuşunu başarıyla tamamladı. 53 saniye havada kalan ve 5 metre yüksekliğe çıkan araç ile nüfusu yoğun şehirlerde çatıdan çatıya ulaşım amaçlanıyor. 2016 yılında başlatılan proje kapsamında ilk uçuşunu yapan Alfa 1 modelinin seri üretime geçmesinin 2020 yılını bulacağı belirtiliyor. Vahana 6.2 metre genişliğinde, 5.7 metre uzunluğunda ve 2.8 yüksekliğinde.