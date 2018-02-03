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Yakınına bakana ayda bin 85 TL

Evde ve engelli yakınına bakanlara ödenen maaş bin 85 liraya çıktı. Maaş için gelir sınırı da değişti

Yakınına bakana ayda bin 85 TL
Başkasının yardımı ve bakımı olmadan gündelik hayatını devam ettirmesi mümkün olmayan yakınlarına bakanlara, devlet maaş desteği sağlıyor. Evde bakıma muhtaç ve engelli yakınına bakanlara her ay verilen bu destek, memur maaşlarına yapılan zamla bin 27 liradan bin 85 lira 50 kuruşa yükseldi. Ayrıca bu destekten yararlanmak isteyenlerde aranan gelir şartı da asgari ücretteki artışla değişti. Bu ödemeyi alabilmek için hanede kişi başına düşen gelirin net asgari ücretin (asgari geçim indirimsiz tutar) 3'te 2'sinden düşük olması gerekiyor. Bu tutar da 2018 yılı için 967,27 liraya çıktı. Ödeme için tam teşekküllü bir hastaneden rapor alınması şart. Engelli Sağlık Kurulu raporunda engel oranının yüzde 50 ve üzerinde olarak belirtilmesi, ayrıca 'ağır engelli' ibaresinin yer alması isteniyor.
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  • 03 Şubat 2018, Cumartesi
  • Gazete
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