Yakınına bakana ayda bin 85 TL

Başkasınınyardımı vebakımı olmadangündelikhayatını devamettirmesimümkünolmayanyakınlarınabakanlara, devlet maaş desteğisağlıyor. Evde bakıma muhtaçyaşlı ve engelli yakınınabakanlara her ay verilen budestek, memur maaşlarınayapılan zamla bin 27 liradan bin85 lira 50 kuruşa yükseldi.Ayrıca bu destekten yararlanmakisteyenlerde aranan gelir şartıda asgari ücrettekiartışla değişti. Buödemeyi alabilmekiçin hanede kişibaşına düşengelirin net asgariücretin (asgarigeçim indirimsiztutar) 3'te 2'sindendüşük olması gerekiyor. Bututar da 2018 yılı için 967,27liraya çıktı. Ödeme için tamteşekküllü bir hastaneden raporalınması şart. Engelli SağlıkKurulu raporunda engel oranınınyüzde 50 ve üzerinde olarakbelirtilmesi, ayrıca 'ağır engelli'ibaresinin yer alması isteniyor.
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