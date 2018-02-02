Alman devi Deutsche Bank çöküyor!

Beklentiler bankanın söz konusu dönemdeki zararının 2.24 milyar euro olacağı yönündeydi.
Bankanın dördüncü çeyrekte net geliri 5.71 milyar euro olurken, Bloomberg anketine katılan uzmanların tahmini 5.88 milyar euro seviyesindeydi.
Bankanın tahvil işlemlerinden geliri 554 milyon euro, satış ve işlem gelirleri 886 milyon euro oldu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.