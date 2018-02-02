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Alman devi Deutsche Bank çöküyor!

Deutsche Bank, yılın dördüncü çeyreğinde 2.18 milyar euro net zarar kaydetti.

Alman devi Deutsche Bank çöküyor!

Beklentiler bankanın söz konusu dönemdeki zararının 2.24 milyar euro olacağı yönündeydi.

Bankanın dördüncü çeyrekte net geliri 5.71 milyar euro olurken, Bloomberg anketine katılan uzmanların tahmini 5.88 milyar euro seviyesindeydi.

Bankanın tahvil işlemlerinden geliri 554 milyon euro, satış ve işlem gelirleri 886 milyon euro oldu.

  • 02 Şubat 2018, Cuma 12:10
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