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yasayla gelecek

’nin kararının ardından, bekleyen emeklilerin gözü Meclis’e çevrildi. İntibak, yasa çıkarılarak yapılabilecek

İntibak yasayla gelecek
2000 yılı ve sonrasında emekli olanların umudu sürüyor. 'nin "Anayasa'nın 148'inci maddesinin dördüncü fıkrasında, kanun yolunda gözetilmesi gereken hususlara ilişkin şikayetlerin, bireysel başvuruda incelenemeyeceği belirtilmiştir" diyerek intibak başvurusunu kabul etmemesinin ardından, gözler Meclis'e çevrildi.

AVRUPAYA GİDİLİYOR
2000 yılı ve sonrasında emekli olan yaklaşık 5 milyon kişiye intibak, yasal düzenleme yapılarak hayata geçirilebilecek. Düzenleme yapılırsa, milyonlarca emekli, önceki intibak gibi 355 liraya varan zamlardan yararlanabilecek. Bu arada Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) de intibak için çalışmalarını sürdürüyor. TÜED Hukuk Danışmanı Avukat Cafer Tufan Yazıcıoğlu, "İç hukuk yolları tükendiği için 6 ay içerisinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurulacaktır. Hukuki süreç böyledir. Ancak umudumuz, bu süreç tamamlanmadan, mahkemenin de 'kanun yoluyla çözülmeli' işaretine uyularak, ivedilikle parlamentonun gündemine taşınmasıdır. Böylelikle milyonlarca ailenin beklediği talep çözüme ulaşmış olacaktır" açıklamasını yaptı.
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  • 03 Şubat 2018, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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sami sami

reis şu hususu kanun hükmünde bir kararnameyle çözüver... Allah'ını seversen sgk bu işi bir incelesin haksızlık giderilsin lütfen....

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır0
cevapla 03.02.2018 13:37
E. ŞİRİN E. ŞİRİN

Üçretli ders karşılığı çalışan gençlerimizle 2000 sonrası emekli olanlara intibak düzenlenmesi hususunun yeniden gözden geçirilmesini Sn.Cumhurbaşkanımızdan bekliyoruz.Bir milyon nitelikli veya niteliksizlerin kadroya geçirildiği bir ortamda üçretli çalışan gençlerimize de bir kerye mahsus bu şans verilmelidir..

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 03.02.2018 11:36
Misafir Misafir

Sigorta öncesi doğum borçlanması içinde annelerde düzenleme bekliyor

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 03.02.2018 10:12
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