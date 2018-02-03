İntibak yasayla gelecek

2000 yılı ve sonrasında emekli olanların intibak umudu sürüyor. Anayasa Mahkemesi'nin "Anayasa'nın 148'inci maddesinin dördüncü fıkrasında, kanun yolunda gözetilmesi gereken hususlara ilişkin şikayetlerin, bireysel başvuruda incelenemeyeceği belirtilmiştir" diyerek intibak başvurusunu kabul etmemesinin ardından, gözler Meclis'e çevrildi.
AVRUPAYA GİDİLİYOR 2000 yılı ve sonrasında emekli olan yaklaşık 5 milyon kişiye intibak, yasal düzenleme yapılarak hayata geçirilebilecek. Düzenleme yapılırsa, milyonlarca emekli, önceki intibak gibi 355liraya varan zamlardan yararlanabilecek. Bu arada Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) de intibak için çalışmalarını sürdürüyor. TÜED Hukuk Danışmanı Avukat Cafer Tufan Yazıcıoğlu, "İç hukuk yolları tükendiği için 6 ay içerisinde Avrupa İnsanHakları Mahkemesi'ne başvurulacaktır. Hukuki süreç böyledir. Ancak umudumuz, bu süreç tamamlanmadan, mahkemenin de 'kanun yoluyla çözülmeli' işaretine uyularak, ivedilikle parlamentonun gündemine taşınmasıdır. Böylelikle milyonlarca ailenin beklediği talep çözüme ulaşmış olacaktır" açıklamasını yaptı.
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reis şu hususu kanun hükmünde bir kararnameyle çözüver... Allah'ını seversen sgk bu işi bir incelesin haksızlık giderilsin lütfen....
Üçretli ders karşılığı çalışan gençlerimizle 2000 sonrası emekli olanlara intibak düzenlenmesi hususunun yeniden gözden geçirilmesini Sn.Cumhurbaşkanımızdan bekliyoruz.Bir milyon nitelikli veya niteliksizlerin kadroya geçirildiği bir ortamda üçretli çalışan gençlerimize de bir kerye mahsus bu şans verilmelidir..
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