Kamu kurumlarında ve belediyelerde görev yapan taşeron işçiler için kadro süreci işliyor. Kurumlar taşeron işçilerin başvuru sonuçlarını açıklamaya başladı. Başvurusu kabul edilmeyenlerin ilan tarihinden 3 gün içinde gerekçesini belirtmek suretiyle yazılı olarak itirazda bulunma hakkı var. Başvurusu kabul edilenler için kesin listeler 24 Şubat-2 Mart tarihleri arasında askıya çıkacak. Başvuranlar, 3 Mart-22 Mart arasında sınava alınacak. Sınavın ardından, 23 Mart-26 Mart tarihleri arasında itirazlar alınacak ve 27-31 Mart arasında itirazlar incelenerek kesin sonuç açıklanacak. Tüm bu aşamaların ardından, hak sahipleri 2 Nisan'a kadar topluca işçi kadrolarına geçirilecek. Sınavlarda çalışanların iştigal ettikleri görevlerle ilgili konulardan soru sorulacak.
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