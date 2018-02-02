Avrasya geçişine KDV indirimi

Avrasya Tüneli geçişlerinde yüzde18 KDV oranı yüzde 8'e çekiliyor.Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan'ınaçıklamasına göre; bu düzenlemeyleminibüsler 28.80 liraya tüneldengeçecek, otomobiller için geçiş ücreti ise19.20 lira olacak. Avrasya Tüneli'ndengeçiş ücretine 1 Şubat itibarıylazam gelmiş ve tek yön geçiş ücretiotomobiller için 16.60 liradan 21 liraya,minibüsler için de 24.90 liradan 31.50liraya yükseltilmişti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.