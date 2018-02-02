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Avrasya geçişine KDV indirimi

Avrasya geçişine KDV indirimi
Avrasya Tüneli geçişlerinde yüzde 18 KDV oranı yüzde 8'e çekiliyor. Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan'ın açıklamasına göre; bu düzenlemeyle minibüsler 28.80 liraya tünelden geçecek, otomobiller için geçiş ücreti ise 19.20 lira olacak. 'nden geçiş ücretine 1 Şubat itibarıyla zam gelmiş ve tek yön geçiş ücreti otomobiller için 16.60 liradan 21 liraya, minibüsler için de 24.90 liradan 31.50 liraya yükseltilmişti.
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