100 bin umutsuz gence iş imkanı

Hükümetin geçen yıl yaşama geçirdiği iş kulüpleri, istihdama ivme kattı, iş bulma umudunu kaybeden binlerce genci evden çıkardı. Gençlere birçok alanda danışmanlık hizmeti veren iş kulüpleri, 100 bin gence fırsat kapısı açtı. İş bulmada ümidi kırılan gençlerin önünü açan iş kulüpleri, bugün itibariyle 80 bine yakın açık işin doldurulmasına da aracılık ediyor. Çalışma ve SosyalGüvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, öncelikli hedef grubun gençler olduğunu belirterek, iş kulüplerini tüm il ve ilçelere yaygınlaştıracaklarını söyledi.
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