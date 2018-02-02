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100 bin umutsuz gence iş imkanı

100 bin umutsuz gence iş imkanı
Hükümetin geçen yıl yaşama geçirdiği iş kulüpleri, a ivme kattı, iş bulma umudunu kaybeden binlerce genci evden çıkardı. Gençlere birçok alanda danışmanlık hizmeti veren iş kulüpleri, 100 bin gence fırsat kapısı açtı. İş bulmada ümidi kırılan gençlerin önünü açan iş kulüpleri, bugün itibariyle 80 bine yakın açık işin doldurulmasına da aracılık ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, öncelikli hedef grubun gençler olduğunu belirterek, iş kulüplerini tüm il ve ilçelere yaygınlaştıracaklarını söyledi.


Hazal ATEŞ
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