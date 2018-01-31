ABD Merkez Bankası (Fed) yılın ilk toplantısında politika faizini sabit tuttu ancak bir sonraki toplantıda faiz artırabileceğinin sinyalini verdi.

Fed'in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), Başkan Janet Yellen liderliğindeki son toplantısını tamamladı.

Toplantının ardından yayımlanan karar metnine göre, 9 FOMC üyesi, faiz oranını yüzde 1,25-1,50 aralığında sabit tutma kararını oy birliğiyle aldı.

Karar metninde ülke ekonomisinin gücünü koruduğu vurgulanırken, "FOMC'nin aralık toplantısından bu yana alınan veriler, iş gücü piyasasının güçlenmeye devam ettiğini ve ekonomik aktivitelerin sağlam hızda arttığını gösterdi." ifadelerine yer verildi.

"YILLIK ENFLASYONUN BU YIL ARTMASI BEKLENİYOR"

Tüketici harcamalarının ve özel sabit yatırımların artmaya devam ettiği belirtilen metinde, şu an yüzde 2 hedefinin altında seyreden enflasyonun bu yıl yükseleceğine yönelik ifadeler dikkati çekti.

Metinde, enflasyon beklentilerinin son aylarda yükseldiğine işaret edilirken, "Yıllık enflasyonun bu yıl artması ve orta vadede FOMC'nin yüzde 2 hedefi civarında dengelenmesi bekleniyor." değerlendirmesi yer aldı.

Analistler, "şahin" olarak niteledikleri bu ifade değişikliğini, bankanın 20-21 Mart tarihlerinde gerçekleşecek bir sonraki toplantısında faiz artıracağının sinyali olarak yorumladı.

JEROME POWELL, BAŞKANLIĞI 3 ŞUBAT'TA DEVRALACAK

Fed ayrıca FOMC'nin bugünkü toplantısında Jerome Powell'ı 3 Şubat'ta geçerli olmak üzere Komite Başkanı seçtiğini de açıkladı.

Ocak ayı FOMC toplantısı ise görevine 3 Şubat'ta veda edecek Fed Başkanı Yellen'in son toplantısı olarak kayıtlara geçti.

Yellen, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisini yeniden başkanlığa aday göstermemesinin ardından Fed'den tamamen ayrılacağını açıklamıştı.

Fed'in ilk kadın Başkanı Yellen'in istifa etmemesi halinde 2024'e kadar Fed'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak kalma hakkı bulunuyordu.