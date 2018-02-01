Öğretmen ataması 25 bine yükseldi

Atama bekleyen öğretmenlere müjde geldi. Daha önce 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapılacağının duyurulduğunu hatırlatan MilliEğitim Bakanı İsmet Yılmaz, bu sayının 25 bine çıkabileceğini söyledi. Yılmaz, "20 binin üzerine 5 bini de geçmeyecek şekilde bir ilave öğretmen alımını düşünüyoruz. Bununla ilgili bir yasal düzenleme gerekiyor. O düzenlemeyi tamamladıktan sonra ikisi bir arada Şubatayında duyurusuna geçeceğiz" diye konuştu. Yılmaz, 2003'ten bu yana 584 bin 288 öğretmen atadıklarına, bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında 904 bin 679 öğretmenin görev yaptığına dikkati çekti. Kamunun yaklaşık 3 milyon memuru olduğunu, bunun 1 milyondan fazlasının Milli Eğitim Bakanlığı'nda bulunduğunu belirten Yılmaz, "Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ilköğretimde 28'den 17'ye, ortaöğretimde 18'den 13'e düştü. Bu rakamlarla Kore, Japonya ile aynıyız, Avrupa'daki İngiltere, Fransa gibi birçok ülkeden de daha iyiyiz" ifadesini kullandı.
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