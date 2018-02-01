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Ocak ayı rakamları açıklandı

, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,3 artarak 12 milyar 198 milyon dolar olurken, tarihin en yüksek üçüncü ocak ayı rakamına ulaşıldı - Son 12 aylık dönemde ise ihracat yüzde 10,1 yükselerek 158 milyar 4 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

Ocak ayı ihracat rakamları açıklandı

Türkiye çılar Meclisi () verilerine göre, ocakta ihracat geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 16,3 artarak 12 milyar 198 milyon dolar oldu.

TİM tarafından, bu yılın ocak ayına ilişkin ihracat verileri açıklandı.

Buna göre, ocakta ihracat geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 16,3 artarak 12 milyar 198 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Böylece ihracat tarihindeki en iyi 3. ocak ayı rakamı elde edildi.

Son 12 aylık dönemde, yüzde 10,1'lik artışla 158 milyar 4 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaşıldı. Miktar bazında ihracat da ocakta yüzde 9,8 yükselişle 9,7 milyon tona çıktı.

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  • 01 Şubat 2018, Perşembe 14:09
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