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Altın ne kadar? Altın fiyatları

Altın son dakika! Gram, çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar oldu? İşte 1 Şubat 2018 için altın fiyatları...

İşte altında son durum!

'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 162,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.084,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:


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  • 01 Şubat 2018, Perşembe 15:54
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