 ;
Yol Durumu
  1. Turizmde rekor yılı olacak
  2. Araç ruhsatı 15 TL

’nde tarife değişti

Avrasya Tüneli’nde tarife değişti
İstanbul'daki Avrasya Tüneli'nden geçiş tarifesi değişti. Yapılan duyuruya göre; tek yön geçiş ücreti otomobiller için 16.60 liradan 21 liraya, minibüsler için ise 24.90 liradan 31.50 liraya yükseltildi. Yeni tarife bugün saat 00.00'dan itibaren uygulanmaya başladı. 20 Aralık 2016 tarihinde açılan Avrasya Tüneli, İstanbul'un iki yakasını deniz altından birbirine bağlıyor.
Etiketler: ,
  • 01 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar