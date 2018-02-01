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Araç ı 15 TL

Araç ruhsatı 15 TL
Araç satış, devir ve tescil hizmetleri artık noterler tarafından yürütülecek. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, daha önce trafik tescil birimlerinde yapılmakta olan yeni kayıt araç tescili, belge yenileme, plaka değişikliği işlemleri, araç üzerinde yapılan teknik değişikliklere dair tadilatlar, kurumlardan gelen hak mahrumiyeti ekleme ve çıkarma işlemleri gibi hizmetlerin artık noterliklerce yapılacağını bildirdi. Soylu, "Bu yeni uygulamayla 117 artı 14.5 lira toplam 131.5 liralık bir tutar, vatandaşımızın cebinde kalmış olacak. Bu işlem bundan sonra artık 15 liraya gerçekleştirilecek" şeklinde konuştu.
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  • 01 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
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