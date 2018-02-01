Araç ruhsatı 15 TL

Araç satış, devir ve tescil hizmetleri artık noterler tarafından yürütülecek. İçişleri Bakanı SüleymanSoylu, daha önce trafik tescil birimlerinde yapılmakta olan yeni kayıt araç tescili, belge yenileme, plaka değişikliği işlemleri, araç üzerinde yapılan teknik değişikliklere dair tadilatlar, kurumlardan gelen hak mahrumiyeti ekleme ve çıkarma işlemleri gibi hizmetlerin artık noterliklerce yapılacağını bildirdi. Soylu, "Bu yeni uygulamayla 117artı 14.5 lira toplam 131.5liralık bir tutar, vatandaşımızın cebinde kalmış olacak. Bu işlem bundan sonra artık 15liraya gerçekleştirilecek" şeklinde konuştu.
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