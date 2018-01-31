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larda var!

Oyuncaklarda kanser var!
Türkiye'de üretilen veya ithal edilen lar; laboratuvarlarda kimyasal, fiziksel ve mekanik olarak testlere tabi tutularak, riskli olup olmadıkları kontrol ediliyor. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, üretilen her oyuncaktan 3 numune alarak bunların ojen madde içerip içermediği, kesici, delici, yaralayıcı veya parlayıcı yanıcı maddeden yapılıp yapılmadığını kontrol ettiriyor. Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Daire Başkanı Meral Karaaslan, "Geçen yıl 86 milyon oyuncaktan 1.3 milyonu güvensiz bulunduğu için ülkeye sokulmadı. İç piyasada geçen yıl 55 bin ürün denetlendi. 500 oyuncakta güvensizlik tespit edildiği için bunların toplatılma işlemi gerçekleştirildi" dedi. Karaaslan, ailelere şu tavsiyelerde bulundu: "Merdiven altında üretilmiş ve işportadan satılan oyuncak almayın. Ürünlerin üzerinde tamamıyla ithalatçı ve üretici isminin olmasına dikkat edin. Yaş sınıflandırılmasının bulunması gerekiyor. Güvenli oyuncak pahalı oyuncak anlamına gelmiyor."
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  • 31 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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