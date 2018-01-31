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MTV ilk taksit ödemelerinde bugün son gün

Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin ocak ayında yapılacak ilk taksit ödemesinin sürücüler tarafından en geç bugün yapılması gerekiyor.

Sürücüler dikkat! Bugün son gün...

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) internet sitesinde yayımlanan duyuruda, yılda iki eşit taksit olarak Ocak ve Temmuz aylarında ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ilk taksit ödemesinin en geç 31 Ocak Çarşamba (bugün) günü yapılması gerektiği bildirildi.

Mükellefler 2018 yılı MTV ilk taksit ödemesini, başkanlığın internet sayfası aracılığıyla kredi ve banka kartlarıyla yapabilecekler.

MTV'DE ÖDEME SEÇENEKLERİ
Sürücüler anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak veya banka şubelerine başvurarak ödeme yapabilirler. Aynı zamanda GİB Mobil uygulamasını (IOS ve Android) kullanarak da ödeme yapmak mümkün.
  • 31 Ocak 2018, Çarşamba 09:54
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