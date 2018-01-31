Altının gramı güne yükselişle başladı

Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kayıplarına paralel satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı günü önceki kapanışa göre yüzde 0,57 azalışla 162,4 liradan tamamladı.

Gram altın, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,29 artışla 162,9 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 267 lira, Cumhuriyet altını da 1.090 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,59 artışla 1.344,6 dolardan işlem görüyor.