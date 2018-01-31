Kira yardımları güncellendi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca, 2018'de ödenecek kentsel dönüşüm kira yardımları, Tüketici FiyatlarıEndeksi'ndeki artışa göre güncellendi. İllere göre kira yardımları en düşük 595 lira, en yüksek 960 lira olarak belirlendi. İstanbul, Ankara ve İzmir'deki kira yardımı 860 liradan 960 liraya yükseltildi. Bu illerde kiracılara bir kez olmak şartıyla bin 920 lira, sınırlı ayni hak sahibine ise yine bir kez olmak üzere 4 bin 800 lira aktarılacak. Kira yardımının alt sınırdan ödeneceği illerde ise kiracılara bir kereye mahsus bin 190 lira, sınırlı ayni hak sahibine ise 2 bin 975 lira verilecek.
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