Japonlar’ın lira aşkı

Japon yatırımcıların Türkiye ilgisi, Türk Lirası'nın reel efektif döviz kuru dikkate alındığında görece olarak düşük kalması ve tahvil getirilerinin yüksek seviyelerde seyretmesi nedeniyle rekor seviyeye çıktı. Tokyo Borsası'nın 23 Ocak haftası verilerine göre; Japon bireysel yatırımcıların Yen karşısındakiuzun Türk Lirası pozisyonları rekorkırdı. Son günlerde sadece Japon ev kadınları olarak bilinen Japon bireysel yatırımcılar değil, büyük kurumlar da Türk Lirası alımı konusunda tavsiye veriyor. Bu konuda tavsiyesini güncelleyen kurumlardan bir tanesi de Morgan Stanley oldu. Kurum, euro ve dolardan oluşan sepet kur karşısında Türk Lirası alımı önerdi.
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