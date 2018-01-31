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Japonlar’ın lira aşkı

Japonlar’ın lira aşkı
Japon yatırımcıların ilgisi, 'nın reel efektif döviz kuru dikkate alındığında görece olarak düşük kalması ve tahvil getirilerinin yüksek seviyelerde seyretmesi nedeniyle rekor seviyeye çıktı. Tokyo Borsası'nın 23 Ocak haftası verilerine göre; Japon bireysel yatırımcıların Yen karşısındaki uzun Türk Lirası pozisyonları rekor kırdı. Son günlerde sadece Japon ev kadınları olarak bilinen Japon bireysel yatırımcılar değil, büyük kurumlar da Türk Lirası alımı konusunda tavsiye veriyor. Bu konuda tavsiyesini güncelleyen kurumlardan bir tanesi de Morgan Stanley oldu. Kurum, euro ve dolardan oluşan sepet kur karşısında Türk Lirası alımı önerdi.
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  • 31 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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