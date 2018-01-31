İmza zulmü bitiyor

Hükümet, yatırımcının elini rahatlatan, iş yapma kolaylığı sağlayan 93 maddelik reform paketi hazırladı. İflas erteleme kalkıyor, kurtarma anlaşması geliyor. İnşaat izinleri kolaylaşıyor, tek noktadan yarım günde şirket kurma imkanı sağlanıyor...
Türkiye, yapısal reform ve yatırım atağı başladı. Hükümet, hem yerli hem de küresel yatırımcının elini rahatlatan, iş yapma kolaylığı sağlayan, cazip bir yatırım ortamı sunan 93 maddelik reform paketi hazırladı. Başbakan YardımcısıRecep Akdağ, paketin yatırım yapan tüm yatırımcıların işini kolaylaştırmak, yabancı yatırımlar için Türkiye'yi cazip hale getirmek şeklinde iki temel hedefi olduğunu belirtti. Reform paketindeki önemli başlıklar şöyle:
Uygulamada kötü kullanılmaya açık olduğu anlaşılan iflas erteleme sistemi kalkıyor.
İflas erteleme ve konkordatonun iyi yönleri alınarak 'kurtarmaanlaşması sistemi' geliştirildi.
Şirket kurma işlemleri kolaylaşılıyor. Kuruluşta imza, defter onayı için gerekli olan 7 işlem tekedüşüyor. Tek noktadan, yarım günde ve aracıya ihtiyaç duyulmadan şirket kurulabilecek.
Ticaret sicil müdürlükleri şirket kuruluşlarında tek durak ofise dönüşüyor. Sosyal güvenlik kaydı da ilgili kuruma gitmeden elektronik ortamda yapılabilecek.
Şirket kuruluşu aşamasında talep edilen yüzde 25'lik sermayeblokajı şartı kaldırılıyor.
Şirket kuruluşu aşamasında vergi dairesi tarafından gerçekleştirilen yoklama, risk bazlı olarak gerçekleştirilecek.
İnşaat izinleri kolaylaşıyor. Mevcut uygulamada izin sürecinde 18 işlem yapılıyor. 12'si belediyelerin çeşitli birimlerindeki işleri kapsıyor. İçişleri Bakanlığı bu süreçleri birleştirerek, işlem sayısını 12'den5'e indiriyor.
İnşaatın tamamlanması sonrasında, iskan almak için tek bir denetim yeterli olacak.
Belediyeler ile tapu idareleri arasında emlak vergi beyanının elektronik ortamda paylaşılması sağlanacak. İnşaat ruhsatındaki imza sayısı 18'den 1'e düşürülüyor.
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