Denizbank’a yeni talip çıktı

Rusya'nın en büyük bankası olan Sberbank, DenizBank'ın satışı için Dubai'nin en büyük bankası Emirates NBD PJSC ile görüştüğünü doğruladı. DenizBank'ın yüzde 99.85'lik hissesini 2012'den bu yana elinde tutan Sberbank'tan yapılan açıklamada, NBD bankasıyla DenizBank'taki hisselerin satışıyla ilgili görüşmelerin başladığı belirtildi. Emirates NBD de bir açıklama yaparak, "DenizBank için Sberbank ile görüşmelere başladık. Görüşmeler çok erken aşamada" denildi.
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