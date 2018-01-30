Merkez Bankası enflasyon tahminini açıkladı

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya yılın ilk enflasyon raporunun sunumunu gerçekleştiriyor. Çetinkaya'nın öne çıkan ifadeleri şöyle:

"Küresel risk iştahı yüksek seyretmeye devam ederken, gelişmekte olan ülkelere giren portföy akışları istikrarlı seyrediyor.

Gelişmiş ülke merkez bankaları ılımlı hızda normalleşiyor.

Kasım sonundan beri döviz oynaklıkları iyileşti.

İktisadi faaliyetteki olumlu görünümün etkisiyle bankaların kredi verme iştahı yılın son çeyreğinde de devam etti. Petrol ve ithalat fiyatlarındaki artışlar ile TL'deki değer kaybı, maliyet yönlü baskıların önceki dönemlere göre belirgin ölçüde ivmelenmesine neden oldu.

Son çeyrekte gücünü koruduğu değerlendirilen iktisadi faaliyet, tüketici enflasyonundaki yukarı yönlü seyirde etkili oldu. Net ihracattaki olumlu seyre rağmen, ithalat fiyatlarında gözlenen belirgin yükseliş, cari işlemler dengesinde yılın son çeyreğinde sınırlı bir bozulmaya yol açtı.

2018 yılında ihracatın büyümeye desteğini sürdürmesini bekliyoruz.

TCMB, enflasyon görünümündeki bozulmayı sınırlamak amacıyla para politikasındaki sıkı duruşunu sürdürdü.

Döviz kurundaki oynaklıkların olumsuz etkilerini bertaraf etmek için likidite tedbirleri aldık. Kısa ve orta vadeli kur takası getirileri geçtiğimiz rapor dönemine göre bir miktar arttı.

Ticari krediler yatay seyrederken, tüketici kredileri artış hızında ılımlı bir gerileme oldu. KDV indirimlerinin sona ermesiyle tüketici kredilerinde gerileme oldu. Toplam kredi büyümesi hızı yatay seyretti.

Tüketici enflasyonu ile işlenmemiş gıda ve alkol-tütün dışı enflasyon son çeyrekte ekim enflasyon raporu öngörülerinin üzerinde gerçekleşti. Çekirdek göstergelerin ana eğilimi yüksek seviyesini korudu.

Yıllık büyüme temelde yurt içi talepten kaynaklandı. İktisadi faaliyet 2017 son çeyrekte gücünü korudu. İthalatta ivme kaybı gözlemliyoruz. Petrol fiyatlarındaki yükselişin cari işlemler dengesinde sınırlı bir bozulmaya yol açtığını görüyoruz. "

Merkez Bankası enflasyonla ilgili öngörülerini revize etti.

Buna göre, 2018 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 7,9 olarak açıklandı. Daha önceki tahmin yüzde 7 olarak açıklanmıştı.