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Ekonomik Ocak'ta yüzde 10 yükseldi

Ekonomik Ocak'ta %10 oranında artarak 95,3 değerinden 104,9 değerine yükseldi

Ekonomik güven endeksi Ocakta yüzde 10 yükseldi
Ekonomik 2018 Ocak ayında bir önceki aya göre %10 oranında artarak 95,3 değerinden 104,9 değerine yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Ocak ayında Tüketici Güven Endeksi 72,3 değerine, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi 110,9 değerine, hizmet sektörü güven endeksi 102 değerine, perakende ticaret sektörü güven endeksi 106,2 değerine ve inşaat sektörü güven endeksi 87 değerine yükseldi.
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  • 30 Ocak 2018, Salı 10:48
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