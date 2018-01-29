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Tazminata

Tazminata zam
KIDEM , SSK'lı çalışanların güvencesi niteliğinde. e hak kazanmak için bir işyerinde kesintisiz en az bir yıl çalışmak gerekiyor. Tazminat her bir yıl için 1 aylık brüt ücret kadar oluyor. Çalışana ödenecek tazminatın tavanı memur maaşlarına endeksli. Ocak'ta memur maaşı landığı için bu tavanda yükseldi. Tazminat tavanı memur zammı ile, 4 bin 732 liradan 5 bin 2 liraya çıktı. 10 bin lira maaş da olsa kıdem 5 bin 2 lira olarak ödenecek. Bir çalışanın kıdem tazminatı alabilmesi için kendi isteği dışında işten ayrılması gerekiyor. Bunun istisnaları da var. Erkek işçi askerlik, kadın evliliği nedeniyle (1 yıl içinde) işten ayrılırsa kıdemini alabilir. Emekli olmak için işten çıkanlar kıdem tazminatı alır. Fazla mesai nedeniyle ayrılan işçi de kıdeme hak kazanır.
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  • 29 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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