Türkiye'den bir grup basın mensubu, projeyi finanse eden ve işletmecisi olacak Rus doğalgaz şirketi Gazprom'un davetlisi olarak TürkAkım'ı besleyecek ana sahalardan biri olan ve "Rusya'nın doğalgaz başkenti" diye nitelendirilen Novi Urengoy'a geldi. Buradaki doğalgaz üretim sahaları ve sondaj kuyularına yapılan ziyaretler sonrasında, şirket yetkilileri proje ve bölgeye ilişkin sunumlar gerçekleştirdi.
Eksi 40 derecenin altında! Türkiye'ye buradan gelecek...
Etiketler: Türkiye , Novi Urengoy , Kuzey Akım , Rusya , petrol , Almanya , BOTAŞ , Hava sıcaklığı , TürkAkım , Türk Akımı
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