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Yol Durumu
  1. Tazminata zam
  2. Emekliye zamlı maaş

Eksi 40 derecenin altında! 'ye buradan gelecek...



'den bir grup basın mensubu, projeyi finanse eden ve işletmecisi olacak Rus doğalgaz şirketi Gazprom'un davetlisi olarak 'ı besleyecek ana sahalardan biri olan ve "'nın doğalgaz başkenti" diye nitelendirilen 'a geldi. Buradaki doğalgaz üretim sahaları ve sondaj kuyularına yapılan ziyaretler sonrasında, şirket yetkilileri proje ve bölgeye ilişkin sunumlar gerçekleştirdi.
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  • 28 Ocak 2018, Pazar 14:01
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