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15 bin TL'ye varan maaşla 28 personel alacak

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) 4 ilde edilmek üzere 28 sözleşmeli personel alımı yapacak. , , ve Nevşehir'de çalışacak personellerin alacağı en fazla maaş ise 14 bin 923 lira olacak.

15 bin TLye varan maaşla 28 personel alacak

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün personel alımına yönelik ilanı 'de yayımlandı.

Buna göre, Genel Müdürlük, sınav şartı aramaksızın 15 havacılık sertifikasyon uzmanı, 10 havacılık simülatör uzmanı ve 3 büro personeli alacak. edilecek personel , , ve Nevşehir'de çalışacak.

Havacılık sertifikasyon uzmanlarına mesleki tecrübelerine göre 13 bin 623 lira ile 14 bin 923 lira, havacılık simülatör uzmanlarına 9 bin 79 lira ile 9 bin 945 lira, büro personellerine 2 bin 439 lira ile 2 bin 865 lira arasında brüt ücret ödenecek.
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  • 29 Ocak 2018, Pazartesi 13:10
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