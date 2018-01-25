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İşçinin si yarın ödeniyor

İşçinin ikramiyesi yarın ödeniyor
Kamu işçilerinin ödeme tarihleri belli oldu. Bakanlar Kurulu'nun, 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2018 yılında yapılacak ilave tediye sürelerinin belirlenmesi hakkındaki kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre; kamu işçilerine verilen ikramiyenin ilk yarısı yarın ödenecek. İkramiyenin ikinci yarısı ise 8 Haziran tarihinde verilecek. Bakanlar Kurulu, yeraltı maden işlerinde çalışanların ikramiyesinin ise tek seferde ve 24 Aralık tarihinde ödenmesini kararlaştırdı. İkramiye ödemeleri, işçilerin bir maaşı tutarında yapılacak.
Etiketler:
  • 25 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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