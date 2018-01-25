İşçinin ikramiyesi yarın ödeniyor

Kamu işçilerinin ikramiye ödeme tarihleri belli oldu. Bakanlar Kurulu'nun, 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2018 yılında yapılacak ilave tediye sürelerinin belirlenmesi hakkındaki kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre; kamu işçilerine verilen ikramiyenin ilkyarısı yarın ödenecek. İkramiyenin ikinci yarısı ise 8 Haziran tarihindeverilecek. Bakanlar Kurulu, yeraltı maden işlerinde çalışanların ikramiyesinin ise tek seferde ve 24 Aralık tarihinde ödenmesini kararlaştırdı. İkramiye ödemeleri, işçilerin bir maaşı tutarında yapılacak.
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