Borsada yeni bir tarihi rekor!

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.248,31 puan değer kazanarak 119.648,37 puanla kapanış rekorunu kırdı.

BIST 100 endeksi güne 77,24 puan ve yüzde 0,07 artarak 118.477,30 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 725,67 puan ve yüzde 0,61 değer kazanarak 119.125,73 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 118.148,47 puanı, en yüksek 119.672,98 puanla tarihi zirvesini gören endeks, günü yüzde 1,05 artışla 119.648,37 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,09, sanayi endeksi yüzde 0,16, teknoloji endeksi yüzde 5,37 değer kazandı, hizmetler endeksi ise yüzde 0,38 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 1.567,24 puan ve yüzde 1,08 artarak 146.343,67 puandan kapandı. İşlem gören 510 hisse senedinin 243'ü prim yaptı, 129'u geriledi. ASELSAN, Türk Hava Yolları, Halkbank, Garanti Bankası ve Global Yatırım Holding bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ALTININ ONSU 1.354,92 DOLAR

Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.354,92 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 1,13 değer kazanırken altının kilogramı kapanışta 162 bin 600 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 3,7531 lira, satışta 3,7682 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 3,7847 lira, satışta 3,7999 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 13,05'ten, bileşik getirisi de yüzde 13,48'den gerçekleşti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 2 milyar 114 milyon 494 bin 496,00 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 6 milyar 380 milyon 160 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 1 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 12,06 olarak gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2396, sterlin/dolar paritesi 1,4217, dolar/yen paritesi de 109,21 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 69,72 dolardan işlem görüyor.