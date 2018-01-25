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5 bin engelliye

5 bin engelliye memurluk
Bu yıl gerçekleştirilecek engelli memur alımları ile yapılacak EKPSS ve kura başvurularına ilişkin takvim belirlendi. 'ye başvuru süresi 6 Şubat'ta başlayıp 21 Şubat'ta sona erecek. Sınav 22 Nisan'da yapılacak. Sınav sonuçları ise 17 Mayıs'ta açıklanacak. 2018'in 1. dönemi memur alımı için 8-16 Mart arasında tercihte bulunulabilecek. Kura kaydı için başvurular da 2-16 Mayıs'ta yapılabilecek. Bu yıl 5 bin engelli memur alımı yapılacağı duyurulmuştu. İlk yarıda 2 bin 500 engelli atanacak.
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  • 25 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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