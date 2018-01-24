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, ‘start-up’ları dünyaya açacak

TEB, ‘start-up’ları dünyaya açacak
Türk Ekonomi Bankası (), Fintech Future Four Programı'nın ikincisini başlatıyor. Nestholma'yı da danışman ortağı olarak yanına alan TEB, stratejik ortağı BNP Paribas'ın da global gücünü arkasına alarak Türk finteklerini dünyaya açmaya hazırlanıyor. Program ile TEB ve Nestholma, yıl boyunca yenilikçi finans teknolojisi fikri olan start-up'ların başvurularını alacak. TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, "Bankacılık ve finans dünyasını değiştirecek teknolojilerin 'den çıkacağına inanıyoruz" dedi.
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  • 24 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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