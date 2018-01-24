Evlenene 12 bin 548 lira

Açılan hesaba düzenli ödeme gerekiyor. Bu yıl aylık ödemede alt sınır 125.48, üst sınır bin 254 lira 87 kuruş.
Katılımcı, hesabın açılış tarihinde sadece bir kez 18 bin 822 lira yatırabiliyor.
Aylık ödeme planını seçenler, ödemeyi 1 dönem içinde en çok 3 defa aksatabiliyor.
Devlet katkısının hesaplanmasında evlilik tarihindeki birikim esas alınıyor. Düzenli ödeme süresi 36-47 ay olanlar hesaptaki birikim tutarının yüzde 10'u (en çok 5 bin 19 lira); 48-59 ay arası olanlar yüzde 15'i (en çok 5 bin 646 lira); 60 ay ve üzeri olanlar yüzde 20'si (en çok 6 bin 274 lira) kadar devlet katkısı alabilecek.
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