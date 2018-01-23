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Yol Durumu
  1. 5 yılda 310 bin şirket kuruldu

sekizden küçük!

gelir adaletsizliği 2017’de de arttı. Küresel servetin yüzde 82’lik bölümü en zengin yüzde 1’lik kesime gitti. Yani 8 zengin, yüzde 50’ye bedel

Dünya sekizden küçük!
İngiliz yardım kuruluşu Oxfam'a göre çıkan sonuçlar ekonomik sistemin çöküşe gittiğinin de bir göstergesi. nüfusunun yarısının servetinin 8 kişinin elinde olduğunu açıkladı. Amazon'un sahibi Jeff Bezos, 'un kurucusu Bill Gates, Zara'nın sahibi Amancio Ortega, yatırımcı Warren Buffet, temecominikasyon zengini Meksikalı Carlos Slim, Facebook kurucusu Mark Zuckerberg, Oracle'nin patronu Laryy Ellison ve Michael Bloomberg'in her geçen gün daha da zenginleşeceğine dikkat çekildi. Kuruma göre, vergiden kaçınma, şirketlerin siyaset üzerinde artan etkisi, işçi haklarının uğradığı erozyon ve kemer sıkma politikaları gelir adaletsizliğindeki uçurumun derinleşmesinde başlıca nedenler. Eğer eşitsizlikle mücadele etmek için gereken önlemler bir an önce alınmazsa bireylerin öfkesinin daha çok büyüyeceği ve ayaklanmaların başlayacağına dikkat çekildi. Sistemin bu şekilde ilerlemesi halinde 2030 yılında yüzde 1'in dünya servetinin yüzde 93'üne ulaşacağı ifade edildi.
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