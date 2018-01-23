Dünya sekizden küçük!

İngiliz yardım kuruluşu Oxfam'a göre çıkan sonuçlar küresel ekonomik sistemin çöküşe gittiğinin de bir göstergesi. Dünya nüfusunun yarısının servetinin 8 kişinin elinde olduğunu açıkladı. Amazon'un sahibi Jeff Bezos, Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Zara'nın sahibi Amancio Ortega, yatırımcı WarrenBuffet, temecominikasyon zengini Meksikalı Carlos Slim, Facebook kurucusu Mark Zuckerberg, Oracle'nin patronu Laryy Ellison ve Michael Bloomberg'in her geçen gün daha da zenginleşeceğine dikkat çekildi. Kuruma göre, vergiden kaçınma, şirketlerin siyaset üzerinde artan etkisi, işçi haklarının uğradığı erozyon ve kemer sıkma politikaları gelir adaletsizliğindeki uçurumun derinleşmesinde başlıca nedenler. Eğer eşitsizliklemücadele etmek için gerekenönlemler bir an önce alınmazsabireylerin öfkesinin daha çok büyüyeceğive ayaklanmaların başlayacağınadikkat çekildi. Sistemin bu şekilde ilerlemesi halinde 2030 yılında yüzde 1'in dünya servetinin yüzde 93'üne ulaşacağı ifade edildi.
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