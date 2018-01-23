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1 milyon 20 bin kişi kamuya geçiyor

1 milyon 20 bin kişi kamuya geçiyor
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, düzenlemesiyle hiç kimsenin hak kaybına uğramadığını vurguladı. Sarıeroğlu, şöyle konuştu: "Bu düzenlemede asıl iş-yardımcı iş ayrımı yapabilirdik yapmadık, sözleşmeli personel yapabilirdik, yapmadık, kıdem şartı koyabilirdik koymadık. Deneme süresi ve eğitim seviyesi şartı getirebilirdik getirmedik. Şu anda kamudaki kadrolu işçi sayımız 100 bin, belediye şirketlerinde çalışan işçi sayısı 90 bin. Yaptığımız düzenlemeyle toplamda 1 milyon 20 bin kişiyi kamuya alıyoruz."
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