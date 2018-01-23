1 milyon 20 bin kişi kamuya geçiyor

Çalışma ve SosyalGüvenlik Bakanı JülideSarıeroğlu, taşerondüzenlemesiyle hiç kimseninhak kaybına uğramadığınıvurguladı. Sarıeroğlu, şöylekonuştu: "Bu düzenlemedeasıl iş-yardımcı iş ayrımıyapabilirdik yapmadık,sözleşmeli personelyapabilirdik, yapmadık,kıdem şartı koyabilirdikkoymadık. Deneme süresive eğitim seviyesi şartıgetirebilirdik getirmedik. Şuanda kamudaki kadrolu işçisayımız 100 bin, belediyeşirketlerinde çalışan işçisayısı 90 bin. Yaptığımızdüzenlemeyle toplamda1 milyon 20 bin kişiyikamuya alıyoruz."
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