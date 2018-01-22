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Sağlıkçıya geliyor

Sağlıkçıya erken emeklilik geliyor
Sağlık çalışanlarına imkanı için geri sayım başladı. 'nın yürüttüğü çalışmanın son aşamaya geldiği belirtiliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, sağlık çalışanlarının yıpranma payı talebine ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın taraflarla istişare içinde olduğunu bildiğini belirterek, "Cumhurbaşkanımız'ın ağzından çıkan söz bir kere çıkar ve gereği her zaman yerine getirilmiştir. Bu anlamda yıpranmayla ilgili konunun da gereği yerine getirilecektir" dedi.
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  • 22 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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Selma Selma

Sigorta öncesi doğum borçlanmasını bekliyen annelerde erken emeklilik bekliyor

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 22.01.2018 10:14
Misafir Misafir

Her kesime erken emeklilik ve borçlanma hakkı veriliyor yaşli annelerin suçu ne acaba bu anneler erken emeklilikte istemiyor prim gün sayısı ve çalişma sürelerini tamamlıyıp devletimize ödemesini yapıp bayanların emekli olma yaşi 58 olduğuna göre bizler fazla bir şey istemiyoruz yada sigorta öncesi doğum borölanması için düzenleme bekliyoruz sayın cumhurbaşkanımızdan takvim gazetesi sizden rica ediyoruz bu annelerin sesini birgün haber yaparsanız binlerce yaşlı anneleri sevindirip duhalarını alırsınız

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 22.01.2018 09:07
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