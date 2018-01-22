Sağlıkçıya erken emeklilik geliyor

Sağlık çalışanlarına erken emeklilik imkanı için geri sayım başladı. Sağlık Bakanlığı'nın yürüttüğü çalışmanın son aşamaya geldiği belirtiliyor. Çalışmave Sosyal Güvenlik BakanıJülide Sarıeroğlu, sağlık çalışanlarının yıpranma payı talebine ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın taraflarla istişare içinde olduğunu bildiğini belirterek, "Cumhurbaşkanımız'ın ağzından çıkan söz bir kere çıkar ve gereği her zaman yerine getirilmiştir. Bu anlamda yıpranmayla ilgilikonunun da gereğiyerine getirilecektir" dedi.
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Sigorta öncesi doğum borçlanmasını bekliyen annelerde erken emeklilik bekliyor
Her kesime erken emeklilik ve borçlanma hakkı veriliyor yaşli annelerin suçu ne acaba bu anneler erken emeklilikte istemiyor prim gün sayısı ve çalişma sürelerini tamamlıyıp devletimize ödemesini yapıp bayanların emekli olma yaşi 58 olduğuna göre bizler fazla bir şey istemiyoruz yada sigorta öncesi doğum borölanması için düzenleme bekliyoruz sayın cumhurbaşkanımızdan takvim gazetesi sizden rica ediyoruz bu annelerin sesini birgün haber yaparsanız binlerce yaşlı anneleri sevindirip duhalarını alırsınız
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