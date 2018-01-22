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İş arayana 725 TL

seferberliği sürerken, alanların da iş gücüne katılması teşvik ediliyor. İş görüşmesi için 100, çalışmaya başlanması halinde 625 lira ödeniyor. Sosyal yardım da sürüyor

İş arayana 725 TL
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan seferberliği bu yıl ikinci aşamayla sürüyor. Bu sayede milyonlarca kişinin iş sahibi olması hedeflenirken; alanlardan çalışabilecek durumda olanların istihdama katılması da çeşitli desteklerle teşvik ediliyor. Bu kapsamda verilen 'istihdam yardımı', iş arama ve bulma desteklerini içeriyor. Sosyal yardım alan bir kişi, iş görüşmesine gitmesi halinde, işe başvuru/kabul aşamasında gereken sağlık raporu, fotoğraf ve benzeri giderleri için 1 yıl içinde azami 3 kere olmak üzere 40 ile 100 lira arası yardım alabiliyor. Bu şekilde iş arayan ve iş görüşmesine giden kişilerin karşılaştıkları masraflar karşılanmış oluyor.

ÖNCELİK VERİLİYOR
Ayrıca, sosyal yardım alan kişiye, işe yerleşmesi durumunda, 1 yılda 1 defaya mahsus olmak üzere, aylık brüt in (asgari geçim indirimsiz tutar) 1/3'ü kadar nakdi yardım veriliyor. Bu yıl için bu tutar 625,76 lira. Bu kişilerin işe yerleşmeleri durumunda eğitim ve sağlık yardımları da kesilmiyor. İşe düzenli olarak devam edenlere sosyal yardımlarda öncelik veriliyor.

İŞÇİ BAŞINA AYDA 364 TL ÖDEME VAR
Sosyal yardım alan kişileri istihdam eden işverenlere de Aile Bakanlığı'nca sigorta prim teşviği veriliyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'nca düzenli sosyal yardım sağlanan, gelir testi sonucu gelirinin aylık brüt asgari ücretin üçte birinden az olduğu belirlenen, 'a kayıtlı işsizlerin özel işverenlerce istihdam edilmesi halinde, bu vatandaşların işveren primi 1 yıl süreyle karşılanacak. Teşviğin bir kişi için aylık 364 lira düzeyinde olması planlanıyor.
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  • 22 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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