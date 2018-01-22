İş arayana 725 TL

Cumhurbaşkanı RecepTayyip Erdoğan tarafındanbaşlatılan istihdam seferberliği buyıl ikinci aşamayla sürüyor. Busayede milyonlarca kişinin iş sahibiolması hedeflenirken; sosyal yardımalanlardan çalışabilecek durumdaolanların istihdama katılması daçeşitli desteklerle teşvik ediliyor.Bu kapsamda verilen 'istihdamyardımı', iş arama ve bulmadesteklerini içeriyor. Sosyal yardımalan bir kişi, iş görüşmesine gitmesihalinde, işe başvuru/kabul aşamasındagereken sağlık raporu, fotoğraf vebenzeri giderleri için 1 yıl içinde azami3 kere olmak üzere 40 ile 100 liraarası yardım alabiliyor. Bu şekildeiş arayan ve iş görüşmesine gidenkişilerin karşılaştıkları masraflarkarşılanmış oluyor.
ÖNCELİK VERİLİYOR
Ayrıca, sosyal yardım alan kişiye, işe yerleşmesi durumunda, 1 yılda 1 defaya mahsus olmak üzere, aylık brüt asgari ücretin (asgari geçim indirimsiz tutar) 1/3'ü kadar nakdi yardım veriliyor. Bu yıl için bu tutar 625,76 lira. Bu kişilerin işe yerleşmeleri durumunda eğitim ve sağlık yardımları da kesilmiyor. İşe düzenli olarak devam edenlere sosyalyardımlarda öncelik veriliyor.
İŞÇİ BAŞINAAYDA 364 TLÖDEME VAR Sosyalyardım alankişileri istihdamedenişverenlere deAile Bakanlığı'ncasigorta prim teşviği veriliyor.Sosyal Yardımlaşma ve DayanışmaVakıfları'nca düzenli sosyal yardımsağlanan, gelir testi sonucu gelirininaylık brüt asgari ücretin üçte birindenaz olduğu belirlenen, İŞKUR'a kayıtlıişsizlerin özel işverenlerce istihdamedilmesi halinde, bu vatandaşlarınişveren primi 1 yıl süreyle karşılanacak.Teşviğin bir kişi için aylık 364lira düzeyinde olması planlanıyor.
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