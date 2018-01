1 milyon taşeron 2 Nisan’da kamu personel olacak

Bu meseleye beklentilerin karşılanması açısından değil de yapılan işin büyüklüğü ve önemini dikkate alarak bakmak lazım. Kamuoyu henüz taşeron sisteminin kaldırılmasının nasıl büyük bir iş olduğunun farkına varmış değil. Hükümetimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın bu düzenleme ile Türkiye 'de ve dünyada küresel güçlerin ülkelere dayattığı 'kamu hizmetlerini tasfiye et, bu hizmetleri özel sektör eliyle ver' politikasına açıkça meydan okuduğunu söylemek lazım. 20.yüzyılın ortalarından itibaren IMF ve Dünya Bankası'nın baskılarıyla Türkiye ve birçok ülke devleti küçültmek için bazı kamu hizmetlerini özel sektöre devretti. Bunun nasıl bir tuzak olduğunu yıllar içinde gördük. Et ve Balık Kurumu başta olmak üzere Türkiye'nin ciddi kurumları tasfiye edildi, yerlerine yenisini koyamadık. 80'lerden itibaren kamu hizmetlerinin taşerona devredilmesi hem bu hizmetlerin kalitesini düşürdü hem de büyük verimlilik sorunlarına neden oldu. Küresel güçlerin ve kapitalizmin bize dayattığı taşeron sistemine son vermek tarihi bir adımdır. Türkiye açıkça küresel güçlere meydan okumuştur. Taşeron düzenlemesi çalışma hayatında yapılmış en büyük reformdur, hatta devrimdir. O sebeple taşeronun kaldırılması sadece 1 milyon kişiyi ilgilendiren bir iş değil Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek önemde bir gelişmedir.Kesinlikle getirmeyecek. Taşeronun kaldırılması başlı başına bir tasarruftur. Taşeron firmalar eliyle verilen kamu hizmetinde ciddi bir verimlilik sorunu vardı. Bunun dışında 2014 yılında çıkarılan kanunla kamu kurumlarında ve yerel yönetimlerde çalışan taşeronların bütün özlük hakları zaten devlet güvencesindeydi. Yani taşeron firma çalıştırdığı işçinin kıdemini ödemediğinde fatura devlete kesiliyordu. Bu da yetmiyor üzerine bir de taşeron firmaya kar payı ödemesi yapılıyordu. Üstelik kamu ihale kanuna tabi olunduğu için devletin kasasından ayrıca yüzde 18 de KDV çıkıyordu. Nasıl bir sistemdir ki bu, her şey kamunun üzerinde ama taşeron firma aradan pay alıyor? Bu düzenleme ile devletin sırtındaki taşeron firma kamburu atılmış oldu. Kamuya alınacak işçiler 3 yıl boyunca mevcut toplu sözleşmeler üzerinden devam edecekler. Kamuya ilave hiçbir yük gelmeyecek. Özetleyecek olursak, taşeron düzenlemesinin kamuyu zarar ettireceği iddiaları külliyen yalandır.Maalesef bazı çevreler ve firmalar diğer firmaları da örgütleyerek suyu bulandırmaya çalışıyor. Mağdur edildiklerini söyleyenlere aldıkları tüm ihalelerin tazminatları devlet tarafından ödenecek. Buna rağmen rahatsızlar, çünkü başka iş yapmıyorlar. İhaleyi bir şekilde alıp işçinin sırtından kolay para kazanıyorlardı. Şimdi kaynakları kesildiği için ortalığı karıştırıyorlar. Öyle taşeron firmalar var ki; adam adres olarak bir köy evini gösteriyor. Gidip bakıyorsun orada şirket falan yok. Artık herkes bu sistemin değiştiğini ve taşeronun kalktığını kabul etmek zorunda. Kamuda ve yerel yönetimlerde, özel idarelerde artık taşeron çalıştırılmayacak. Kamu bundan sonra hizmeti yönetmeliklere bağlı olarak kendi bünyesindeki işçiler üzerinden verecek. Taşeron firmalar da bu gerçeği bilerek yeni döneme kendilerini adapte etmeli.2 Nisan itibariyle süreç tamamlanacak. Şu anda herkesin dilekçesi alındı, başvurular yapıldı. Güvenlik soruşturmaları başlatıldı. Zaten geçiş süreci 3 ay olarak düzenlenmişti. Şimdi hızlı bir şekilde sınavlar yapılacak. 3 aylık geçiş sürecinin ardından kamuda taşeron sistemi bitmiş olacak.Bakın eleştirilere saygımız var ama haksız suçlama ve iftiralara da bir cevap vermek zorundayız. Sınavlarda kesinlikle bazı çevrelerin iddia ettiği gibi bir torpil ve ayrımcılık olmayacak. Okuma yazması olmayan işçi kardeşlerimiz için bile sözlü mülakat yapılacak. Henüz netleşmemekle beraber her kurum kendi sınavını kendisi yapacak. Sınav bir zorunluluktan kaynaklanıyor ve formalitenin ötesine geçecek bir mesele değil. Güvenlik soruşturmasına gelince, kamuda çalışacak bir işçi elbette ki soruşturulur. 15 Temmuz ihanetinde kamuya sızan hainlerin neler yaptığını unutmadık. Devlet kendisini koruyacak tedbirleri muhakkak alacaktır. Ama kimse buradan 'bazı işçiler tasfiye edilecek' gibi anlamlar çıkarmasın. Böyle bir şey yok. Kim, hangi kurumda çalıyorsa kadroya da o kurumda geçecek. Düzenlemede bazı eksiklikler tabi ki var. Ama bunlar büyük resmi görmemize engel olmasın. Biz KİT'lerde çalışan işçi kardeşlerimizin de düzenlemeye dahil edilmesini istiyoruz. Şu aşamada böyle bir şey yok ama bundan olmayacağı anlamına gelmez. Sendika olarak yapılan doğrulara teşekkür edeceğiz, eksiklerin giderilmesi için mücadelemizi sürdüreceğiz.Hak- İş olarak 10 yıldır geçici mevsimlik işçilerimizle ilgili çalışmalar yürüttük. Gelinen nokta itibariyle onların 5 ay 29 günle sınırlı çalışma süreleri Maliye Bakanlığı onayıyla 9 ay 29 güne yani 10 aya çıkarıldı. Tabi ki amacımız kadroydu ama çalışma süresinin 10 aya yükselmesi bile önemli bir kazanımdır. Üzerinde durduğumuz bir diğer önemli konu 4 C'lilerin durumuydu. Onlar da 4 B'li statüsüne geçti. Artık sözleşmeli personel olma hakkı kazandılar. Biz Hak- İş olarak bütün bu kazanımlardan memnunuz ama işçilerimizin sorunlarını da gündemde tutmaya devam edeceğiz.Çalışma hayatı dinamik bir alan. Hiçbir şey 20 yıl önceki gibi değil. Artık kimse 20 yıl öncenin sloganlarıyla, soğuk savaş dönemi argümanlarıyla sendikacılık yapamaz. Yapanlara saygılıyız ama onların yaptığı maalesef sendikacılık değil. Sendikalar arasında bir çatışma algısı oluşturmaya çalışıyorlar. Bu düzenlemeyle Hak-İş 'in kazançlı çıkacağı propagandası yapıyorlar. Hak-İş üyesi olmayanların kadroya alınmayacağı gibi ahlak dışı söylemleri dile getiriyorlar. Biz 10 yıldır bu işçileri kadroya aldırmaya çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız 5 Aralık günü müjdeyi verdiğinde bizim Türkiye genelinde zaten 330 bin taşeron üyemiz vardı. Sendikalar arası rekabet elbette ki olacak ama bunun ahlaki bir düzlemde gerçekleşmesi lazım. Hak-İş'in üye sayısının neden arttığını soruyorlar. Ne yapacağız, yeni üye almayacak mıyız? Bu bizim doğal hakkımız. Çatışmadan, kavgadan kimse fayda sağlayamaz. Türkiye'ye yeni sorunlar getirmiş oluruz.Bu düzenlemede emeği geçen sayın Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımıza teşekkür ediyorum. Bazı lobiler bu arkadaşlarımızın kadroya geçişine engel olmak istedi. Hatta "Kadro verirseniz bu işçiler çalışmaz" diyenler bile çıktı. Bu kadar içi boş, mesnetsiz bir iddia olamaz. Bu işçilere bir haksızlıktır. Tam tersine kamu işçisi olarak daha verimli çalışacaklar.