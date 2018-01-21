16 bin sağlıkçı alınacak

Sağlık Bakanlığınca bu yıl 8 hizmet biriminde 9 farklı unvanda 16 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek. "2018Yılında Sözleşmeli Sağlık Personeliİstihdam Edilecek Hizmet BirimlerininTespit Edilmesi Hakkında Karar" Resmi Gazete'de yayımlandı. Bakanlar Kurulunca alınan kararda, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 2018'de istihdamedilecek sözleşmeli sağlık personeline ilişkin hizmet birimleri yer aldı. Buna göre, acil sağlık hizmetleri, eğitim hastanesi, entegre ilçe hastanesi, halk sağlığı laboratuvarı, ilçe sağlık müdürlüğü, sağlık evi, toplum sağlı merkezi ve yataklı tedavi birimlerinde, bir diş tabibi, bir diyetisyen, bin 3 ebe, 5 hemşire, bir psikolog, 45 sağlık memuru, 6 bin 677tabip, 8 bin 266 uzman tabip olmak üzere 16 bin personel istihdam edilecek.
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