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Memura

Milyonlarca memur bu yıl kamuya ait lerden günlük 6-10.5 lira konaklama bedeli ödeyerek yararlanabilecek

Memura ucuz tatil
MEMURLAR, kamuya ait lerde ucuza tatil yapabiliyor. Kamuya ait sosyal tesislerden yararlanmak isteyenlerin ödeyeceği asgari ücret düzeyleri belirlendi. 'nın tebliğine göre; 2018'de kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen eğitim ve dinlenme tesislerinden yararlanacak kurum personelinden, tebliğde belirlenen özellikleri taşıyan tesislerde yemek bedeli olarak kişi başına 14-21 lira, konaklama bedeli olarak da 6-10.50 lira alınacak. Konut başına, konut veya bağımsız bölümde buzdolabı ve televizyon bulunanlar için günlük en az 3 lira 50'şer kuruş, klima bulunanlar için de günlük en az 5 lira ilave bedel tahsil edilecek. Misafirhanelerden yararlanan kurum personelinden kişi başına her gece için en az 10.50 lira ödeme alınacak. İdarelerce, verilen hizmetin özelliği dikkate alınarak daha yüksek konaklama bedeli belirlenebilecek. Tebliğ, 1 Şubat'ta yürürlüğe girecek.

KREŞ ÜCRETİ 189 TL
KAMU kurum ve kuruluşlarına ait kreş ve çocuk bakımevlerine kabul edilecek devlet memurlarıyla diğer kamu personelinin her çocuğu için aylık bakım ücreti asgari 189 lira olacak ancak belirlenen asgari aylık ücretlerin kreş ve çocuk bakımevi hizmetlerinin karşılanmasında yeterli olmadığı durumlarda kurum ve kuruluşlar, belirlenen ücretin üzerinde bedel tespit etme yetkisine sahip bulunacak.
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  • 20 Ocak 2018, Cumartesi
  • Gazete
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