Memura ucuz tatil

MEMURLAR, kamuya ait sosyal tesislerde ucuza tatil yapabiliyor. Kamuya ait sosyal tesislerden yararlanmak isteyenlerin ödeyeceği asgari ücret düzeyleri belirlendi. Maliye Bakanlığı'nın tebliğine göre; 2018'de kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen eğitim ve dinlenme tesislerinden yararlanacak kurum personelinden, tebliğde belirlenen özellikleri taşıyan tesislerde yemek bedeli olarak kişibaşına 14-21 lira, konaklama bedeliolarak da 6-10.50 lira alınacak. Konut başına, konut veya bağımsız bölümde buzdolabı ve televizyon bulunanlar için günlük en az 3 lira 50'şer kuruş, klima bulunanlar için de günlük en az 5 lira ilave bedel tahsil edilecek. Misafirhanelerden yararlanan kurum personelinden kişi başına her gece için en az 10.50 lira ödeme alınacak. İdarelerce, verilen hizmetin özelliği dikkate alınarak daha yüksek konaklama bedeli belirlenebilecek. Tebliğ, 1 Şubat'ta yürürlüğe girecek.
KREŞ ÜCRETİ189 TL KAMU kurum ve kuruluşlarına ait kreş veçocuk bakımevlerine kabul edilecek devlet memurlarıyla diğer kamu personelinin her çocuğu için aylıkbakım ücreti asgari189 lira olacak ancak belirlenen asgari aylık ücretlerin kreş ve çocuk bakımevi hizmetlerinin karşılanmasında yeterli olmadığı durumlarda kurum ve kuruluşlar, belirlenen ücretin üzerinde bedel tespit etme yetkisine sahip bulunacak.
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