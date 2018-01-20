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Engelliye, yaşlıya, gence 131 milyon lira

Engelliye, yaşlıya, gence 131 milyon lira
SANAYİ ve tarım gibi alanlara yönelik projelere önemli ödenekler ayıran devlet, sosyal yaşamı da ihmal etmedi. Bu kapsamda bu yıl engelli, yaşlı, genç ve çocuklara yönelik projeler için yaklaşık 131 milyon lira harcanacak. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 1991 yılında yapılmaya başlanan ve 2020'de tamamlanması planlanan çeşitli il ve ilçelerdeki huzurevi, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinin etüt, proje ve inşaat işleri için 527 milyon 597 bin lira bütçe ayırdı.
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  • 20 Ocak 2018, Cumartesi
  • Gazete
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