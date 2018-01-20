4.5 milyona ikinci maaş

Emeklilik Gözetim MerkeziBaşkanı Cemal Kişmir, 2018'deen büyük hedeflerinin BireyselEmeklilik Sistemi'ni (BES)insanlara daha iyi anlatabilmekolduğunu belirterek, sisteme buyıl 4.5 milyon yeni katılımcıbeklediklerini bildirdi. BES'eotomatik katılıma öncelikle 100'denfazla çalışanı olan işyerlerindebaşladıklarını anımsatan Kişmir,"Şimdi 50-100 çalışanlı işyerlerisisteme girecek. Temmuz'dan sonrada 10-50 çalışanı olan şirketlersisteme dahil olacak" dedi. HazineMüsteşar Yardımcısı Ahmet Gençde BES'in emeklilik dönemindekigelir açığını kapatacak bir çözümolduğunu söyledi.
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