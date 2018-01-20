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4.5 milyona ikinci maaş

4.5 milyona ikinci maaş
Emeklilik Gözetim Merkezi Başkanı Cemal Kişmir, 2018'de en büyük hedeflerinin Bireysel Emeklilik Sistemi'ni () insanlara daha iyi anlatabilmek olduğunu belirterek, sisteme bu yıl 4.5 milyon yeni katılımcı beklediklerini bildirdi. BES'e otomatik katılıma öncelikle 100'den fazla çalışanı olan işyerlerinde başladıklarını anımsatan Kişmir, "Şimdi 50-100 çalışanlı işyerleri sisteme girecek. Temmuz'dan sonra da 10-50 çalışanı olan şirketler sisteme dahil olacak" dedi. Hazine Müsteşar Yardımcısı Ahmet Genç de BES'in emeklilik dönemindeki gelir açığını kapatacak bir çözüm olduğunu söyledi.
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  • 20 Ocak 2018, Cumartesi
  • Gazete
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