TÜSİAD’ın ismi değiştirildi

TÜSİAD, 'kadın-erkek' eşitliğini gözetmek için Türk Sanayici ve İşadamları olan ismini, Türk Sanayici ve İşİnsanları' olarak değiştirdi. Oybirliği ile kabul edilen değişiklik sonrası derneğin TÜSİAD olan kısa yazılışının aynen devam etmesi kararlaştırıldı. Derneğin, 48. Olağan Genel Kurulu dün yapıldı. Kurulda, '2018 Yılına Girerken Türkiye ve Dünya Ekonomisi' başlıklı rapor da açıklandı. Raporda, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 4.5 büyüyeceği vurgulandı. Derneğe üye sayısı da 643'e yükseldi.
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