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’ın ismi değiştirildi

TÜSİAD’ın ismi değiştirildi
TÜSİAD, 'kadın-erkek' eşitliğini gözetmek için ve İşadamları olan ismini, Türk Sanayici ve İş İnsanları' olarak değiştirdi. Oybirliği ile kabul edilen değişiklik sonrası derneğin olan kısa yazılışının aynen devam etmesi kararlaştırıldı. Derneğin, 48. Olağan Genel Kurulu dün yapıldı. Kurulda, '2018 Yılına Girerken ve Dünya Ekonomisi' başlıklı rapor da açıklandı. Raporda, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 4.5 büyüyeceği vurgulandı. Derneğe üye sayısı da 643'e yükseldi.
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