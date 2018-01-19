



Kişisel kanalları milyonlar tarafından takip edilen Youtuber'lar vergi ödemeksizin yıl boyunca haksız kazanç elde ederek tepkileri üzerine çekiyor.



Asgari ücretle çalışan bir işçi, kazancının vergisini öderken Youtuber'lar, vergi ödemeksizin sosyal medyadan her geçen gün kazancına kazanç katıyor. Eğlenceli ve komik videolarla lüks evlerde, pahalı arabalarla zengin bir yaşam süren fenomenler, internet üzerinden istedikleri videoları yayımlayabiliyor.

Akşam Life'da yer alan habere göre; zaman zaman gençlere kötü örnek teşkil eden küfürlü videolar da yayımlayan fenomenler, şahsi hesaplarıyla YouTube ile anlaşarak vergisiz kazanç elde ediyor.