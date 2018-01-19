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’dan Türk şirketlere öncelik

2. by Qatar’a adeta çıkarma yapan Türk şirketlerine, lı yetkililerden yatırımda öncelik sözü geldi. Fuarın daha ilk gününde bin 600 iş görüşmesi yapıldı, 60 milyon dolarlık anlaşması imzalandı

Katar’dan Türk şirketlere öncelik
MÜSİAD'ın ana partnerliğini üstlendiği ve 112 Türk firmasının katıldığı 2. Expo Turkey by Qatar'ın ilk gününde bin 600'den fazla iş görüşmesi gerçekleştirildi ve 60 milyon dolarlık anlaşması imzalandı. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 2. by Qatar ile Türk şirketlerinin 'a adeta çıkarma yaptığını belirterek, bu ülkede Türk şirketlerine ve ürünlerine hem ayrıcalık hem de ilgi olduğunu söyledi.

'6-7 SEKTÖRDE İLERLEYECEĞİZ'
Fuarın açılışında konuşan Tüfenkci, Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası organizasyonu sebebiyle ülkede alt yapı ve üst yapı projelerinden mobilya sektörüne kadar çok ciddi fırsatlar olduğunu vurguladı. Türk şirketlerinin bu fırsatı iyi değerlendirmesi gerektiğinin altını çizen Tüfenkçi, Katarlı yetkililerin kendilerine Türk firmalara öncelik tanıyacağını söylediğini açıkladı. Katar'a uygulanan ambargo sonrası 'nin bu ülkenin yanında olduğunu anlatan Tüfenkci, 2017'de iki ülke arasındaki ticaret hacminin henüz kesin olmamakla birlikte 900 milyon dolara ulaştığını, bu rakamın daha da yukarılara çıkacağını vurguladı. Doğuş, TAV, Tekfen gibi Türk firmalarının ülkede önemli projeler gerçekleştirdiğini hatırlatan Bakan Tüfenkci, "Türk firmaları yaklaşık 14.5 milyar dolarlık proje gerçekleştiriyor. Bu daha da artacak" dedi. Katar Ekonomi ve Ticaret Bakanı Şeyh Muhammed Al Sani de Türk yatırımcıları ülkesine davet ederek, "Katar'ın kapısı Türk şirketlerine her zaman açık" dedi. Türk şirketlerine ayrıcalık tanıdıklarını anlatan Al Sani, "Bundan sonraki süreçte yeni ayrıcalıklar için değerlendirmeler yapıyoruz. Sadece 1-2 alanda değil, en az 6-7 sektörde ilerleyeceğiz" diye konuştu. Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Başkanı Feyzullah Yetgin ise Katar ile Türkiye arasında son yıllarda yaşanan yakınlığa değinerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle gerçekleşen bu yakınlaşmanın ticarete yansımasını istediklerini söyledi. Yetgin, yabancı yatırımcının Türkiye'ye gelmesi için önemli adımlar atıldığını kaydederek, rakamların 5 milyar dolar mertebesine sıkıştığını, tekrar bir atılım daha yapılması gerektiğini vurguladı.


Yavuz KARAMAN
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