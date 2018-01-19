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nda tablet dönemi

Ehliyet sınavında tablet dönemi
Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), ehliyet alacak adayların direksiyon uygulama sınav değerlendirmeleri Ankara'daki pilot bölgede tablet bilgisayarlarla yapılmaya başlandı. MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Kemal Şamlıoğlu, uygulamanın kısa sürede yaygınlaştırılarak tasarruf imkanı sunacağını söyleyerek, şöyle konuştu: "Sürücü kursları ve kamuya yıllık 3 milyon liralık tasarruf sağlanacak. Ayrıca uygulama, yıllık 10 milyon sayfa kağıt tasarrufunu beraberinde getirecek."
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