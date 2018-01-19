Ehliyet sınavında tablet dönemi

Milli Eğitim Bakanlığı'nca(MEB), ehliyet alacak adaylarındireksiyon uygulama sınavdeğerlendirmeleri Ankara'dakipilot bölgede tablet bilgisayarlarlayapılmaya başlandı. MEBÖzel Öğretim Kurumları GenelMüdürü Kemal Şamlıoğlu,uygulamanın kısa sürede yaygınlaştırılaraktasarruf imkanı sunacağınısöyleyerek, şöyle konuştu:"Sürücü kursları ve kamuya yıllık3 milyon liralık tasarruf sağlanacak.Ayrıca uygulama, yıllık 10milyon sayfa kağıt tasarrufunuberaberinde getirecek."
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