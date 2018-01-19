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Borcu olana erken lik

Borcu olana erken emeklilik
Şartlarını tamamlamış ancak prim borcu nedeniyle emekli olamayanlar için düğmeye basıldı. Borcunu ödeyip olabilecek durumdaki Bağ-Kur'lulara düşük faizli kredi verilmesi için çalışma başlatıldı. Düzenlemenin ay sonuna kadar hayata geçmesi bekleniyor. Böylece Bağ-Kur'lular düşük faizli krediyle borcunu kapatıp hemen emekli olabilecek, geri ödemeyi de bağlanan maaşla yapacak. Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye Esnaf Buluşması'nda konuyu Başbakan Binali Yıldırım ile Gümrük Bakanı Bülent Tüfenkci ile masaya yatırdıklarını söyledi.
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